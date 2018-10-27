قرقاش: مجلس التعاون قادر على تجاوز أزمة قطر

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن مجلس التعاون الخليجي قادر على تجاوز أزمة قطر؛ لما يمثله من أهمية في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء فيه.

وقال قرقاش تعليقاً على حوار المنامة الذي اختتم اليوم فعالياته: نجح حوار المنامة اليوم في مقاربته للأحداث الرئيسيّة في المنطقة وعزز موقع البحرين كمنصة استراتيجية جادة، كلمات معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة إضافة إلى وزراء دفاع الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا أنتج زخماً معرفياً مهماً.

وأضاف قرقاش: اتفق معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي في ردودهم على محورية مجلس التعاون وديمومته وقدرة المجلس على تجاوز أزمة قطر، شعور مشترك يحمله كل خليجي حريص على هذا الإنجاز المؤسسي وضرورة المحافظة على مكتسباته.