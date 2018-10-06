قرقاش يعلق على حوار ولي العهد مع بلومبرج: قائد وطني طموح

المواطن - الرياض

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع شبكة بلومبرج العالمية بـ”الصريح والواضح”.

وأكد قرقاش، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ردود ولي العهد، خلال اللقاء، كانت واثقة ومطلعة ومُقنِعة.

وأضاف أنور قرقاش قائلًا: “الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددًا عبر اللقاء قائدًا وطنيًّا طموحًا وواقعيًّا”.

وتابع قرقاش أن “لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبرج، تميّز بالصراحة والوضوح، وجاءت ردود الأمير واثقة ومطّلعة ومُقنِعة. الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددًا عبر اللقاء قائدًا وطنيًّا طموحًا وواقعيًّا، وإجاباته قوضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة.. حوار مهم في فحواه وتوقيته”.