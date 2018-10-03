قرود كلية بلقرن.. تعليقات طريفة

المواطن - بيشة

حالة من القلق والفزع انتابت طالبات كلية البنات في بلقرن التابعة لجامعة بيشة، بعد هجوم مجموعة من القرود على الكلية، والعبث بمباني الكلية، وهجومها على طعام الطالبات.

وعلق رواد مواقع التواصل على هذه الواقعة بتدشين وسط “قرود كلية بلقرن”، حيث انهالت التعليقات الساخرة على هذا الموقف الطريف.

وعلقت طالبة بقولها: “إذا قلنا تتهجم علينا ما نمزح!! تلحقنا لين المباني وواقفة عند الأبواب”.

#قرود_كليه_بلقرن اذا قلنا تتهجم علينا مانمزح!!! تلحقنا لين المباني وواقفه عند الابواب pic.twitter.com/OI0HoJ0U3g — لـ (@ikol299_) October 3, 2018

كلية ولا حديقة حيوان!!

وعلقت أسماء ساخرة من هذا المشهد الطريف بقولها: “السلام عليكم هذي كلية ولا حديقة حيوان؟!”.

#قرود_كليه_بلقرن السلام عليكم هذي كليه ولا حديقة حيوان ؟ pic.twitter.com/tIRs5FSZqw — أسـماء (@Asmaa_otb) October 3, 2018

‏وقالت أخرى: “الحل ما هو صعب وقلناه قبل تركب السياج قلنا لكم أسلاك شائكة لكن إهمال ومماطلة عجيبة”.

بينما علق آخر بصورة ساخرة حيث نشر صورة طفل صغير داخل مدرسته يبكي موجهًا حديثه للقرد: “طيب اصبر لما أخلص السندوتش الأول”، في إشارة إلى هجوم القرود على طعام الطالبات.

تعليق الجامعة:

يذكر أن جامعة بيشة، علقت على مقطع فيديو متداول يظھر مجموعة من القرود وھي تتسلق سور مبنى كلية البنات ببلقرن وتجوب في فنائه وتلھو فوق الكراسي التي تكسر بعضھا، وسط صراخ طالبات الكلية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن اقتحام القرود لمبنى الكلية جاء بسبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق تنفيذه بارتفاع مترين والمحيط بالكلية؛ ما تسبب في دخول القرود.

وأضافت الجامعة في بيانھا أنه على الرغم من أن المشكلة انتھت منذ زمن، فإن جامعة بيشة تعتزم فتح تحقيق لمعرفة المتسبب في ھذه الواقعة ومعاقبته.

وكانت مقاطع فيديو متداولة أظهرت عبث وهجوم القرود على كلية البنات في بلقرن التابعة لجامعة بيشة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بحالة من الفزع.