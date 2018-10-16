قريباً.. إطلاق الجيل السادس من تقنية واي فاي

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أعلن تحالف واي فاي عن إطلاق الجيل السادس من تقنية الواي فاي خلال 2019، وستتم الإشارة إلى هذا المعيار من خلال الاسم 802.11ax إلى جانب معيار الجيل الخامس 802.11ac ومعيار الجيل الرابع 802.11n.

ويمتاز الجيل السادس (واي فاي 6) بمعدل أعلى لنقل البيانات يبلغ 4.8 غيغابت/الثانية ( النطاق الموجي 5 غيغاهرتز)، بالإضافة إلى توافر عرض نطاق أعلى وأداء أحسن لدى الكثير من المستخدمين مع انخفاض معدل استهلاك الكهرباء.

وقد شهدت فعاليات معرض الإلكترونيات CES ظهور العديد من الأجهزة، التي تدعم هذا المعيار، كما تم الإعلان عن طرح أجهزة الراوتر الأولى، التي تعمل بمعيار 802.11ax الجديد.