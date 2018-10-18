قريباً.. سوني تتيح تغيير الاسم في شبكة بلاي ستيشن

المواطن - متابعة

أعلنت شركة سوني أنه يمكن لمستخدمي شبكة بلاي ستيشن PlayStation Network تغيير أسمائهم المعروضة بدءاً من 2019.

وأوضحت الشركة اليابانية أن هذه الميزة ستتوفر في البداية لمستخدمي النسخة التجريبية من البرنامج.

ومع ذلك سيتمكن المستخدم من تغيير اسمه لمرة واحدة مجاناً بعد إطلاق هذه الوظيفة، ولكن سيتعين بعد كل تغيير للاسم دفع 9.99 دولار أمريكي، كما أن تكلفة الاشتراك في خدمة بلاي ستيشن بلس تبلغ 4.99 دولار أمريكي.

وأكدت الشركة اليابانية أن تغيير الاسم سيتوافق بشكل أساسي مع جميع الألعاب، التي طرحت بعد 1 أبريل 2018.

وتظهر مشاكل مع بعض الألعاب القديمة، وفي هذه الحالة سيتمكن المستخدم من تغييره اسمه مرة واحدة مجاناً، ويمكن للمستخدم تحديد إذا كان تغيير الاسم مفيداً عن طريق قائمة الألعاب القديمة المتوافقة، والذي ترغب شركة سوني في نشرها على موقع الويب PlayStation.com مع إطلاق الوظيفة الجديدة.