قريبًا.. خبر مزعج لمستخدمي واتساب!

قريبًا.. خبر مزعج لمستخدمي واتساب!

2018/10/02
الساعة 1:36 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

يستعد مستخدمو تطبيق واتساب لتحديث جديد قريبًا، ولكنه قد يكون مزعجًا بالنسبة إلى بعضهم.

وقالت مجلة “فوربس” الأميركية: إن التطبيق في صدد إرسال إعلانات إلى المستخدمين ابتداءً من العام المقبل، 2019، وفق الشريك المؤسس للتطبيق، بريان أكتون.

ولفت متحدث باسم التطبيق إلى أنه سيجري إرسال الإعلانات خلال تحديث جديد يضاف إلى التطبيق العام المقبل.

ويستخدم واتساب نحو 1.5 مليار شخص شهريًّا حول العالم، واستحوذ عليه موقع التواصل الشهير فيسبوك عام 2014، لقاء مبلغ 19 مليار دولار.


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