قصة أكثر من 50 جزيرة.. مشروع البحر الأحمر يُبشر بعهد جديد من السياحة الفاخرة

المواطن - الرياض

بشَّر الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر، جون باغانو، بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة بأكثر من 50 جزيرة تحمل جمالاً خلاباً.

وأكد باغنو خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث لمبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذا يأتي بالإضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة جديدة.

وقال: “هذه قصة أكثر من 50 جزيرة تمتد على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، هذه قصتنا التي ستبدأ من السلحفاة”.

وتابع باغنو: “نحن ملتزمون بتطوير وجهة سياحية تتجاوز الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية التي تُميز وجهتنا، كما أننا ملتزمون في تحقيق رغبتنا بأن نكون قوة من أجل الخير”.