قصة المعيذر في قطر.. قتل وحقوق مسلوبة وفيديو يكشف المأساة!

المواطن - الرياض

حكى مواطن قطري يُدعى راشد بن سالم آل فهاد المري، الظلم الذي تجرعه من نظام قطر الفاشي في المعيذر، فعندما قُتل أخاه وتم الاعتداء عليه صُدم بما هو أسوأ.

وقال المري إنه قد دخل عليه ناس مقربون من أمير قطر وأبلغوه بوفاة شقيقه وأن عليه التنازل بين يدي تميم بن حمد.

وتؤكد الواقعة أن القانون لا يأخذ مجراه في قطر، لأنه تفاجأ بأن قاتل أخيه مفرج عنه وعلى دوامه، ليصرخ بصرخات ملؤها الألم بقوله: هذه الحكومة لا تعرف العدالة وظالمة ومفسدة وحقوق المسلمين تُنتهك وثروات البلد تُسرق”.