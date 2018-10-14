قصة كفاح.. نجمة تجوب الشوارع وتبيع العطور للإنفاق على دراستها

المواطن - الرياض

ضربت الشابة نجمة مثالاً في الجد والكفاح، من أجل العلم والاعتماد على الذات في التحصيل الدراسي، رغبة منها في عدم إثقال كاهل والديها.

بدأت الشابة نجمة، رحلة الكفاح والعمل لتجوب الشوارع لبيع العطور، لجمع مبلغ رسوم الدراسة في الجامعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع وسم “طموحي عنان السماء”، لتشجيع الشابة نجمة على مواصلة رحلتها من أجل الدراسة والتحصيل، وصولاً إلى هدفها المنشود.

وعلقت غادة بقولها: “الله يوفقك يارب وتجي تبشرينا بتحقيق حلمك”.

وقال باسل: “الله يرزقك وإنشاء الله تدخليها”.

وقال آخر: “الله يوفقك ويرزقك يارب ، قليل الناس الي مثلك”، فيما علقت أخرى بقولها: “يا عمري تجنني احب اللي عندهم اصرار وما توقفهم الضروف الله يفتح لك ابواب رزقه وتصيري دكتوره بذي الجامعه ياربّ”.