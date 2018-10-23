قصة مؤلمة.. أم تلقي رضيعتها في حاوية نفايات وتتفاجأ بها بعد 17 عامًا

المواطن - متابعة

تفاجأت أم أن ابنتها التي ألقتها في حاوية للنفايات وهي بعمر بضعة أيام لا تزال على قيد الحياة وأنها أصبحت فتاة يافعة في سن الـ17 من عمرها.

تفاصيل الواقعة تعود إلى ما قبل 21 عامًا في بريطانيا حيث تجردت الأم من كل المشاعر وألقت بالطفلة الرضيعة في صندوق نفايات مليء بالنمل ربما لتغطي على جريمة أكبر، لكن ما حدث بعد ذلك لم تكن تتوقعه الأم ولا يخطر ببال أحد.

بعد ساعات اكتشف شاب وجود الرضيعة في صندوق القمامة وكان جسدها أزرق بسبب لدغات النمل ونقص الهواء وعلى الفور انتقل بها إلى الأطباء الذين أخبروه أن الأمل في نجاتها ضعيف.

وفي وقت لاحق قرر والدا الشاب تبني الطفلة ورعايتها وبعدما بلغت 17 عامًا أخبراها عن قصتها وتواصلت مع والدتها التي تقبع خلف جدران السجن بتهمة الاتجار في المخدرات.

وبعد 4 سنوات من تعارف الفتاة على أمها أي عندما بلغت الـ21 من عمرها طلبت الأم الصفح من ابنتها عما اقترفته في حقها مؤكدة أنها كانت وقتها بعيدة عن الله، فما كان من الابنة إلا أن سامحت أمها وغفرت لها ما كان منها لكنها استبعدت أن تلتقي بها أو أن يلتئم شملهما لاحقا.