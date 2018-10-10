قصر اليمامة يشهد استقبال الملك لوزير العدل المصري ورئيس الحكومة الصومالية

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار محمد حسام عبدالرحيم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي بين المملكة ومصر في المجال العدلي وبخاصة إبرام برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القانونية.

حضر اللقاء، معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي زغلول.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس مجلس الوزراء الصومالي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والصومال، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والقرن الإفريقي.



حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير غير المقيم لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط.

كما حضره من الجانب الصومالي، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض، ومعالي وزير الإعلام والسياحة طاهر محمود جيلي، والقائم بالأعمال بسفارة الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي.