قصي الفواز : مطمئن على الأخضر وهدفنا إرضاء الشارع الرياضي

المواطن - محمد سمعة

أوضح قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد أنه مطمئن مع كافة أعضاء المجلس على سير المنتخب السعودي الأول قبل خوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث الفواز في المؤتمر الصحفي قائلًا: مطمئنون على سير المنتخب الوطني الأول قبل منافسات كأس آسيا وسنواصل العمل على إعداد الفريق للمشاركة المنتظرة ومن أجل تحقيق النتائج الأفضل.

وأضاف الفواز: الخبرات الأجنبية مهمة والسيد روجر درابر يملك خبرة وتجربة في الدوري الإنجليزي وإدارة عدد من الملفات الرياضية الدولية وسنستفيد من خبراته الدولية في عدد من الملفات.

وأكمل رئيس اتحاد القدم تصريحاته قائلًا: لدينا لاعبون على مستوى عال خاضوا تجارب دولية كبيرة والجهاز الإداري في المنتخب على دراية كاملة ونحن راضون عنه، وأعتقد أن قرار الإبقاء على خوان أنطونيو بيتزي كمدرب للأخضر هو قرار صائب.

وتابع الفواز: حتى الآن لم نشكل لجانا للاتحاد السعودي ولكن لدينا تصور وخلال الاجتماع سيتم بحث ملفات العديد من المرشحين لتلك المناصب.

وأضاف الفواز: دعم المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بتطوير كرة القدم سيدفعان بشكل أكبر إلى الأمام لتقديم عمل مميز يرضي الشارع الرياضي.

وواصل الفواز حديثه قائلًا: نسعى لتحسين مستوى منتخباتنا الوطنية ومعالجة تراجع التصنيف للمنتخبات ونعمل على رفع عدد المدربين الوطنيين والحكام السعوديين المعتمدين.

وأكد قصي الفواز أن الاتحاد السعودي الجديد لديه خطة لإعادة هيكلة الاتحاد بالشكل الذي يساعد على القيام بأعمال أفضل للكرة وللرياضة بشكل عام.