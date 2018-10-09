قصي الفواز يزور المنتخب العراقي

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، بصحبة نائبه لؤي السبيعي، اليوم الثلاثاء، مقر إقامة المنتخب العراقي الأول في العاصمة الرياض.

وحرص قصي الفواز على زيارة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، في إطار زياراته للوفود المشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو المُقرر انطلاقها، بعد غد الخميس.

والتقى قصي الفواز في زيارته برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث اطمأن خلالها على كافة التجهيزات المخصصة للوفد والخدمات المتقدمة خلال فترة إقامته.

وقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، درعًا تذكاريًا لنظيره السعودي قصي الفواز، تقديرًا لزيارته إلى مقر إقامة المنتخب.

ويبدأ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة سوبر كلاسيكو بمواجهة الأرجنتين، يوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يلعب مع السعودية، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود.