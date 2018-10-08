قصي الفواز يستقبل رئيس اتحاد القدم العراقي

المواطن - محمد سمعة

استقبل قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين، عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والمتواجد حاليًا في المملكة كرئيس لبعثة منتخب بلاده المشارك في الدورة الرباعية الودية.

وحرص عبد الخالق مسعود على توجيه التهنئة لقصي الفواز بعد تزكية الأخير كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد السعودي ونظيره العراقي مع سبل تعزيز العلاقات بين الاتحادين في مجال كرة القدم.

يذكر أن المنتخب العراقي يُشارك رفقة المنتخب السعودي والمنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني في الدورة الرباعية الدولية الودية والتي تنطلق بداية من يوم الخميس المقبل.

وكان المنتخب العراقي تقابل في الفترة الماضية وديًا مع المنتخب السعودي في مدينة البصرة العراقية، وذلك كان في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في مونديال روسيا 2018.