قصي الفواز يستقبل وفد الزمالك بالمطار

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفوز على انتظار وصول وفد نادي الزمالك المصري في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة قصي الفواز وهو في انتظار وفد الزمالك، كما التقط الصور التذكارية مع أطفال يرتدون قمصان القلعة البيضاء.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.