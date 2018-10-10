قصي الفواز يلتقي رئيس قسم النزاهة في فيفا

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، مساء اليوم الأربعاء، في مكتبه بالعاصمة الرياض، رئيس قسم النزاهة في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، فينسينت فين.

وجاء الاجتماع في إطار مبادرات الاتحاد السعودي للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها، وسعيه إلى تطوير العمل في مختلف مجالات اللعبة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت تزكية قصي الفواز رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، خلفًا للدكتور عادل عزت الذي استقال من منصبه، شهر أغسطس الماضي، وتولى المهمة بشكل مؤقت نواف التمياط.