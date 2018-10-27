قضية الطرود المشبوهة.. المعتقل يواجه عقوبة السجن 58 عامًا في 5 تهم

المواطن - متابعة

أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز الجمعة، أنه وجهت 5 تهم إلى الرجل الذي ألقي القبض عليه على خلفية سلسلة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى ديمقراطيين بارزين، وأنه يواجه عقوبة السجن 58 سنة حال إدانته.

وأكد المدعي العام في مؤتمر صحافي إن المشتبه به، تصرف بمفرده، مؤكدًا أن هذا غير مقبول تمامًا فالعنف السياسي أو التهديد بالعنف مناقض لنظام الحكومة الأمريكية.

وتابع سيشنز “هذه إدارة قانون ونظام، لن نتسامح مع مثل هذه الفوضى ولا سيما العنف السياسي”.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعلن هوية الرجل وهو سيزار سايوك (56 عاماً) من ولاية فلوريدا الأمريكية مشيرًا أن القنابل الـ13 التي أرسلها لم تكن مزيفة.