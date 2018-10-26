قطار انتصارات النصر يتوقف في محطة الفيحاء بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه الفيحاء بهدف لكل فريق في مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول، استغل المغربي نور الدين مرابط خطأ قاتل من حارس الفيحاء حيث سجل الهدف الأول للعالمي بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء بتقدم العالمي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال تمامًا حيث ضغط نادي الفيحاء بقوة وتمكن نجمه الكولومبي دانيلو أسبريا من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الـ59 بعد مراوغة رائعة لحارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز.

وكان الفيحاء قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الهدف الثاني عبر تصويبة مخادعة من اللاعب روني فيرنانديز لكنها مرت بجانب المرمى النصراوي دون أي خطورة.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليوقف الفيحاء قطار انتصارات النصر المتتالي في الدوري.

أصبح رصيد النصر بعد التعادل 19 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الفيحاء 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب نور الدين امرابط في الدقيقة 16

الفيحاء 0 : 1 النصر#الفيحاء_النصر #دوري_بلس pic.twitter.com/TydcBIfcPm — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب دانيلو اسبريا في الدقيقة 59

الفيحاء 1 : 1 النصر#الفيحاء_النصر #دوري_بلس pic.twitter.com/yTUq6poRXT — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018