قطار يدهس جمعًا في احتفال ويوقع عشرات القتلى

قطار يدهس جمعًا في احتفال ويوقع عشرات القتلى

2018/10/19
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دهس قطار في مدينة أمريتسار شمالي الهند جمعًا غفيرًا من الأشخاص، خلال احتفال ديني في ولاية البنجاب بشمال الهند، اليوم الجمعة؛ مما تسبب في سقوط عشرات القتلى.

وتجمع الضحايا لمشاهدة الاحتفال بالمهرجان الهندوسي دوشيهرا في المدينة، قبل أن يدهسهم القطار.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا” نقلًا عن مسؤولين في السكك الحديدية، فإن عددًا كبيرًا من الناس تجمعوا على مسار القطار للحصول على رؤية جيدة للألعاب النارية، وهو تقليد للحفل السنوي.

وأخبرت الشرطة وكالة الأنباء الآسيوية، أن هناك “أكثر من 50 ضحية”.

وأظهر مقطع فيديو القطار وهو يدهس الناس بسرعة، فيما بدا أنه لم يتمكن من الإبطاء أو الوقوف.

وقال تلفزيون تايمز ناو: إنهم لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب؛ بسبب ضوضاء نتجت عن الألعاب النارية.


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