قطبا عسير يتشبثان بالصدارة والوصافة بفوزين من خارج الديار

المواطن - الدمام

حقق ناديا ضمك وأبها، قطبا الرياضة في منطقة عسير، مساء أمس الثلاثاء، فوزين مهمين ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد فوز الأول على النهضة بهدفين نظيفين بالدمام، وفوز الثاني على المجزل بـ 3/2 بالمجمعة.

وبهذين الفوزين قفز أبها للصدارة الترتيب برصيد 19 نقطة وضمك للوصافة بـ17 نقطة -مؤقتًا- بانتظار بقية مباريات الجولة والتي تستكمل اليوم.