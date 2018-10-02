قطر تتعهد برفع علم إسرائيل قريبًا على أرضها!

المواطن - متابعة

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير لها، أن قطر بصدد استضافة بطولة العالم للجمباز في الدوحة خلال أكتوبر الجاري.

وقالت الصحيفة: إن هناك 3 لاعبين إسرائيليين سيشاركون في المنافسات، وهم أرتيم دولغوباتي وأندري ميدفيديف وألكسندر شاتيلوف، مشيرة إلى وجود فرصة كبيرة لديهم لحصد ميداليات خلال البطولة.

وفي حالة فوز الإسرائيليين بميدالية في المنافسات، سيكون لزامًا على البلد المستضيف رفع العلم وعزف النشيد الوطني “هاتكفا”، في مشهد يندر حدوثه في البلدان العربية، ما يضع المضيفين القطريين في مأزق سياسي.

وتساءلت الصحيفة الإسرائيلية، هل ستتراجع قطر عن التزامها كمضيف لتكريم الهوية الوطنية للفائز بالحدث؟

وأفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في وقت سابق بأن جمعية الجمباز الإسرائيلية تلقت رسالة من الدوحة تقول: “نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام”.

وتابعت الرسالة: “نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات”، مما يعني أن الدوحة ستسمح للاعبين برفع العلم الإسرائيلي.