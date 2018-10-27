قلة حيلة توتنهام قد تُهدي قناصه لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يعاني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث خلال أول ثلاث جولات، خسر النادي الإنجليزي من إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني ثم تعادل في الجولة الثالثة مع نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وذكرت تقارير إخبارية إنجليزية، أن سوء أداء توتنهام وعدم تصرفه بشكل جيد في مباريات دوري الأبطال، قد يدفع نجمه الإنجليزي هاري كين للرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وحاول ريال مدريد التحرك والتعاقد مع هاري كين في صيف عام 2018، لكن نادي توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينيو رفض التفريط في هداف مونديال روسيا 2018.

وأبدى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استعداده لدفع 200 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين، ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي يقترب من الرحيل عن النادي الملكي.

سجل كين ستة أهداف في بطولة كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي وتُوج بلقب هداف البطولة متفوقًا على البلجيكي روميلو لوكاكو ومواطنه إدين هازارد.