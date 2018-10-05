قنوات فضائية باشتراك للأربعة الكبار الموسم المقبل.. والملاعب بعد عامين

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ أن الموسم الرياضي المقبل سيشهد انطلاق قنوات فضائية للأربعة الكبار “الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد”.

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “في المرمى”: “نحن محظوظون أن الأمير فيصل بن فهد تولى رئاسة هيئة الرياضة واختار أراضي مميزة وستكون خاصة لملاعب للأندية”.

وتابع تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “البنوك السعودية ستتولى تمويل بناء ملاعب أندية الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي.. البنوك تجني مليارات الريالات لذلك من المفترض أن يكون لها دور الاستثمار الرياضي”.

وأضاف: “ملاعب الأندية الجديدة ستكون مغطاة وستحتضن جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية الفنية، وخلال عامين ستكون ملاعب الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي جاهزة والبنوك تجري الآن دراستها”.

وواصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته قائلًا: “حلمي أن تكون ملاعب الأندية الجديدة جاهزة قبل نهاية فترة رئاستي لهيئة الرياضة.. وسيأخذ نادي الشباب استاد جامعة الملك سعود .. والمرحلة الثانية بناء ملعبين لناديي الاتفاق والوحدة”.

واستكمل آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “ستنطلق قنوات لأندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي في الموسم المقبل وستكون لها استوديوهات خاصة ومختلفة .. الضيوف والمعلق سيظهرون ميولهم للنادي خلال المباراة وستكون مقابل اشتراكات مالية تصب في مصلحة الأندية”.

وتأتي فكرة إنشاء ملاعب للأندية الأربعة الكبار في المملكة من أجل توسيع رقعة الاستثمار الرياضي في المملكة بالإضافة إلى جذب الكثير من المستثمرين للمشاركة في هذا الأمر، حتى تعم الفائدة على الجميع.