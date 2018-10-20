قُبلة على الرأس تنتظر العويس

المواطن - محمد سمعه

أظهر الحارس المميز محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي أداءً مميزًا في الشوط الأول من مباراة الاتفاق والمُقامة اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ونجح محمد العويس خلال الدقيقة الحادية عشرة والدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول، في منع هدفين محققين للاتفاق، حيث إذا أُحرزا لأصبحت النتيجة رباعية للاتفاق في الشوط الأول.

وأظهر العويس براعة فائقة في التصدي لهما، على الرغم من اهتزاز شباكه بالهدف الثاني من قِبل اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وتألق محمد العويس بصورة لافتة للأنظار سواء مع الأخضر أو مع النادي الأهلي.

وشارك العويس في مباراة واحدة فقط مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا وكانت أمام منتخب الأوروغواي وانتهت وقتها بفوز المنتخب اللاتيني بهدف دون رد.

كذلك شارك العويس مع المنتخب السعودي في الدورة الرباعية الودية والتي استضافتها المملكة مؤخرًا حيث لعب أمام منتخب البرازيل ولكنه طُرد من المباراة، مما تسبب في حرمانه من الظهور في مباراة العراق والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي.

ولا تزال تُشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الاتفاق بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وقبل انطلاق مباراة الاتفاق، كان الأهلي جمع 13 نقطة ليحتل بها المركز الثاني في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.