كأس زايد.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. والوداد يستضيف النجم

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء اليوم السبت، منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بمباراتي الاتحاد السكندري ضد الزمالك في لقاء مصري خالص، والوداد البيضاوي المغربي وفريق النجم الساحلي التونسي.

وتُقام مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك على ملعب برج العرب، وسينطلق اللقاء، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، وستكون مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية.

وتحمل مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك طابعًا خاصًّا؛ نظرًا لأن الفريقين من نفس الدولة ويعلم كل منهما نقاط القوة والضعف جيدًا، ما يُصعب مواجهة اليوم، خاصة أن كل منهما يرغب في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقبل الاتحاد السكندري ضد الزمالك اليوم، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن قانونية مشاركة الثنائي رزاق سيسه وأحمد داود أمام القلعة البيضاء، وذلك وفقًا للوائح بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، الأمر الذي أسعد الجماهير الاتحادية.

وفي المباراة الثانية من ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي ضيفًا ثقيلًا على الوداد البيضاوي المغربي.

ويحتضن ملعب محمد الخامس مباراة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي التونسي، التي ستُقام، عند السابعة مساء بتوقيت المغرب، والسادسة بتوقيت جرينتش، وستنقل قناة أبو ظبي الرياضية المواجهة.