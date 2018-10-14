كاتانيتس: مستعدون لمباراة الغد.. والأخضر قدم مواجهة قوية أمام البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، أن تشكيلة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ستشهد تغييرات عديدة خلال الفترة المقبلة، مُشددًا في الوقت ذاته على جاهزية أسود الرافدين لمباراة الغد أمام السعودية في بطولة سوبر كلاسيكو.

وقال كاتانيتس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والعراق الذي عُقد، اليوم الأحد: “جميع اللاعبين مستعدين لمباراة الأخضر، خاصة أن المنتخب السعودي قدم مواجهة كبيرة أمام منتخب البرازيل وننتظر مواجهة كبيرة بين الجانبين”.

وتابع مدرب المنتخب العراقي الأول تصريحاته قائلًا: “ستشاهدون فريقي في الغد، ومن المؤكد أن تكون هناك تغييرات في الفريق.. فالمباراة الماضية كانت الثانية لي في مسيرتي مع أسود الرافدين وغدًا ستكون ثالث مباراة”.

وأضاف: “لم أكوّن الصورة الكاملة عن المنتخب العراقي وستتضح، الأمور مع المباريات القادمة، وقد كنت راضيًا عن مستوى فريقي في الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وأمامنا عمل كبير في المستقبل وسأختار اللاعبين المميزين”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “التشكيلة العراقية ستشهد تغييرات في الفترة المقبلة، وذلك ليس لأني غير مقتنع باللاعبين الحاليين، ولكن الإعداد لبطولة كأس آسيا يتطلب ذلك.. كان الهدف من توقيعي للعقد مع المنتخب العراقي هو التأهل لبطولة كأس العالم القادمة”.

واختتم كاتانيتس تصريحاته قائلًا: “المنتخب السعودي لديه عمل كبير منذ وقت طويل، واتضح ذلك في مباراته مع البرازيل والمستوى الذي أهنئهم عليه”.