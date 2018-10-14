كاتب سعودي: لدينا أوراق عدة في لعبة المصالح مع أمريكا

المواطن - الرياض

رفض الكاتب عبدالمحسن هلال التهديدات الأمريكية لابتزاز المملكة والضغط عليها لتغيير سياساتها على خلفية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تركيا قبل عدة أيام، موضحًا أن المملكة لديها خيارات عدة في التعامل مع أمريكا إذا ما رأت فرض عقوبات على الرياض.

وقال هلال :” لدينا أوراق عدة في لعبة المصالح مع واشنطن رئيساً والكونجرس حتى لو فعّلوا قانون جاستا.. أبسطها عقود التسلح لكن أهمها اتفاق بيع النفط بالدولار آن لهذا الاتفاق أن يترجل يمكننا بيع نفطنا لمن نريد بالعملة التي نريدها.. لو اهتز عرش الدولار كعملة مرجعية لبيع النفط ستركع واشنطن”.

وكان عدد من الكتاب والمفكرين أكدوا أن المملكة تملك خيارات متنوعة في التعامل مع واشنطن لضمان الرد على التهديدات والاستفزازات مؤكدين أن المملكة يمكنها القيام بأكثر من 30 إجراء لحماية مصالحها.

وكانت المملكة أكدت في وقت سابق على لسان مصدر مسؤول رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

كما أكدت المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورًا مؤثرًا وحيويًا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.