كارثة مرضية تصيب حقول البن

المواطن - متابعة

في نبأ سيثير من دون شك انزعاج الملايين من عشاق القهوة حول العالم، يواجه مزارعون في القارة الأمريكية موسمًا كارثيًا هذا العام من جراء استفحال مرض يصيب نبتة البن، وسط توقعات بأن يصل حجم الخسائر إلى مليارات الدولارات.

ويُعرف المرض بـ”صدأ أوراق القهوة”، ويكتسح هذا الداء حقول البن وقد يمكث فيها أعواما في بعض الأحيان، وقد أدى، في سريلانكا، إلى انهيار صناعة القهوة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وحاولت بلدان أمريكا اللاتينية خلال فترة السبعينات أن تزرع قهوة مضادة لمرض الصدأ، لكن الخطر ما زال محدقًا، وتظهر الأرقام أن 70% من حقول القهوة بأمريكا الوسطى وصلها المرض.

ويؤدي المرض في العادة إلى إتلاف أوراق القهوة ويقول أحد منتجي البن المتضررين في غواتيمالا إن الموجة الأخيرة هي الأكثر شدة في عصرنا الحالي.

ووفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” عن جامعة بيورديو الأمريكية فإن الخسائر الناجمة عن المرض بأميركا الوسطى ستصل إلى 3.2 مليار دولار، وتضررت شركات كبرى تشرف على إنتاج حصص مهمة من القهوة في العالم.

وتهدد المشكلة، وفق الصحيفة، بالقضاء على محصول البن بأمريكا اللاتينية بالكامل، وهي منتج رئيسي للمادة، مما سيؤثر بالتأثير على توافر البن، وسعره أيضًا.