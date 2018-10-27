كارينيو في مرمى النقد لأول مرة

المواطن - طارق سعد

عاش البيت النصراوي ليلة ساخنة البارحة بعد تعادله ضد الفيحاء ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب أنصار النصر فور نهاية المباراة بالنظر في حال الفريق الذي أضاع فوزاً كان في المتناول على حد وصفهم، وتلقى المدرب كارينيو ولاعبوه سيلاً من الانتقادات دارت حول عدم جدية اللاعبين في حسم الفرص منذ مباراة الباطن، وسوء قراءة كارينيو في تدخلاته في الشوط الثاني من مباراة الفيحاء.

يُذكر أن كارينيو خاض مباراته التاسعة هذا الموسم في كل البطولات، حيث فاز على الجزيرة الإماراتي ذهاباً وإياباً في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، و7 مباريات في الدوري انتصر في 6 منها وتعادل في واحدة.

ويتصدر انتقاد ماجد عبدالله لأسلوب كارينيو مطلع الموسم، شعار منتقدي كارينيو والمعارضين لتواجده، علماً أن لماجد عبدالله رأياً معلناً ضد كارينيو حتى بعد إعادته للنصر في موسم 2014/2013 ببطولتي كأس ولي العهد والدوري السعودي.