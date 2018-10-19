كارينيو ومرابط وجماهير النصر يتسلمون جوائز الأفضل

المواطن - مروة نبيل

تسلم ثلاثي النصر المتوج بجائزة الأفضل في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجوائز قبل انطلاق مباراة العالمي والباطن اليوم.

وحصد الأوروغوياني دانييل كارينيو جائزة أفضل مدرب، فيما نال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، المغربي نور الدين مرابط، جائزة أفضل لاعب، وتسلم رئيس مجلس جماهير النصر، فهد الشاطري جائزة الجمهور المثالي.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لثلاثي النصر كارينيو مرابط وفهد الشاطري خلال تسلمهم جوائز الأفضل في الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

ويلعب الباطن مع النصر الآن على ملعب حفر الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة، ويأمل الفريق السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة، فيما يسعى العالمي لمواصلة انطلاقته المميزة والفوز اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

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