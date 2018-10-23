كارينيو يختبر نجومه بمناورة كروية قبل مواجهة الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباتهم، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الفيحاء في الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

وحضر التدريبات عبدالكريم المنصور المشرف العام على الفريق الأول لدعم اللاعبين.

وركز المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو على تطوير جانب اللياقة، كما قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات في مربع كامل أجرى لهم تدريبات متعددة في مساحات مختلفة.

واختتم كارينيو تدريبات النصر بمناورة كروية أجراها لثلاث مجموعات على نصف الملعب قبل أن يُنهي التدريب بمناورة على كامل الملعب.

ويسعى نادي النصر، يوم الجمعة المقبل، لمواصلة الانتصارات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتحقيق الفوز السابع على التوالي في المسابقة.

وكان النصر هزم نادي الباطن يوم الجمعة الماضية بثنائية دون رد في الجولة السادسة.