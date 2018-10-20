كراني: المزيد من الأمطار مع برد ورياح هابطة على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، مزيدًا من الأمطار مع برد ورياح هابطة على منطقة جازان والباحة وأبها وعسير.

ولفت كراني إلى أن الحالة تصل شمالًا حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة شرقها وجنوبها والشمال، مضيفًا أن: “بداية الخير بصورة ملموسة على الشرقية والوسطى خاصة شمالها وغربها”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غريزة، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وبينت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن الحالة المذكورة تشمل مناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك المدينة المنورة ومرتفعاتها، تمتد إلى حائل، والقصيم، والحدود الشمالية.