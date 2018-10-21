كراني يتوقع أمطاراً رعدية وبرديات على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع حسين كراني، خبير الأرصاد الجوية والطقس، استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان، الباحة، عسير، أبها، الليث القنفذة، مكة المكرمة، محافظة الطائف، المدينة الشرقية الجزء الأوسط والشرقي من الشمال القصيم منطقة الرياض خاصة شمالها وغربها.

وأشار كراني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أنه من المتوقع حدوث برديات ورياح هابطة تسبق هطول هذه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول جنوبية شرقية مساءً على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.