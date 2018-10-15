كرّاني: أمطار رعدية جنوب بالمملكة

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، هطول أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح هابطه، اليوم الاثنين، على منطقة الربع الخالي والخرخير وشرورة نجران.

وقال كراني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنَّ الحمل الحراري يبدأ نشاطه بتكون خلايا ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتداد الحزام السحابي على الشريط الساحلي، وحتى مكة المكرمة مع فرصة لهطول رعدي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.