كسروا الصبة الخرسانية.. تحرير يد طفل في نجران من داخل ماسورة

المواطن - سعيد ال هطلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني بنجران مساء اليوم، الجمعة، من تحرير يد طفل من داخل ماسورة بلاستيك خاصة بنافورة مياه في أحد المتنزهات.

من جهته أوضح النقيب عبدالخالق القحطاني أن القوات نجحت في تحرير يد الطفل بعد تكسير الصبة الخرسانية وقص الماسورة. وسلم الطفل لذويه وهو في حالة صحية جيدة.

في ذات السياق طالب الدفاع المدني من أولياء الامور مراقبة أطفالهم وعدم تركهم دون رقابة متمنين السلامة للجميع.

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