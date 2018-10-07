كشف لغز اختفاء رئيس الإنتربول .. مُتهم بالفساد!

المواطن - متابعة

كشفت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين، اليوم الأحد، أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.

واختفى مينغ الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين بعد سفره من فرنسا، حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.

وخضعت زوجته لحماية من الشرطة بعد تلقيهما تهديدات.

وكانت زوجة رئيس منظمة الإنتربول الصيني مينغ هونغوي، قالت في وقت سابق: إنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر، وتعتقد أنه في خطر، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل، حسب ما جاء في تصريح صحافي أدلت به في مدينة ليون الفرنسية.

وقالت: إن زوجها وجه إليها رسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، جاء فيها: “توقعي اتصالًا مني”. وأضافت أنها تلقت رسالة ثانية تتضمن صورة تعني وضعية خطر.