كشف لغز مقتل الصحفية البلغارية والمتهم يعترف: اغتصبتها ثم قتلتها

المواطن - متابعة

أثار مقتل الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا ضجة واسعة لاسيما أن البعض ربطه بدوافع سياسية حيث كانت مارينوفا تقدم برنامجا حواريا يتناول الشؤون الجارية في بلغاريا بعنوان “الكاشف” والمذاع على قناة “تي في إن”، وتناولت في حلقتها الأخيرة مزاعم فساد في صناديق للاتحاد الأوروبي.

وأمس أعتقلت الشرطة مشتبهًا به في الجريمة، واليوم أقر شاب بلغاري “لسيفيرين مراسيميروف” (21 عامًا) أنه هاجم الصحفية التلفزيونية وقتلها.

وقال كراسيميروف لصحفيين داخل المحكمة: “لا أعلم ما الذي حدث، لا أستطيع تذكر كل شيء، ذهبت إلى هناك وصفعتها فسقطت، كنت أريد المغادرة لكنها جذبتني بقوة”.

وعندما سأله الصحفيون إذا كان يعتزم الاعتراف بجريمته أمام المحكمة رد بصوت خائف: “نعم أنا مذنب، أنا نادم بشدة، لا أصدق أنني فعلت ذلك”.

ووجهت المحكمة تهمتي الاغتصاب والقتل لسيفيرين ، وصدر الجمعة، قرار باستمرار حبسه احتياطيا.

وإذا أدين كراسيميروف فقد يصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة دون السماح بإطلاق سراحه.

في غضون ذلك قال المحققون، إن عينات الحمض النووي التي عثروا عليها بعد فحص جسد الضحية تتطابق مع الحمض النووي لكراسيميروف، فيما أشار وزير الداخلية، ملادن مارينوف، إلى أنهم جمعوا أدلة أخرى ضده.