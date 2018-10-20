كلاسيكو الأرض قد يشهد غياب ميسي ورونالدو للمرة الأولى منذ 11 عامًا

المواطن- محمد سمعه

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني للإصابة خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

واضطر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي لإخراج ميسي من المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول ليحل بدلًا منه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي حال لم ينجح ميسي في اللحاق بمباراة برشلونة وريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني فسيشهد كلاسيكو الأرض غياب أفضل لاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وكانت مباراة الكلاسيكو أقيمت بين برشلونة وريال مدريد في الدور الأول بموسم 2007-2008 في غياب ميسي ورونالدو وانتهى اللقاء وقتها بفوز الريال بهدف دون رد.

ويذكر أن برشلونة متفوق حتى الآن على حساب نادي إشبيلية برباعية مقابل هدفين في مباراة مُقامة على ملعب الكامب نو.

جدير بالذكر أن رونالدو رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف عام 2018 لينضم إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

ستقام مباراة برشلونة وريال مدريد في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.