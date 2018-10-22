كلاسيكو الهلال والاتحاد بدأ قبل موعده

المواطن - طارق سعد

وسط ترقب وانتظار للقاء كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأت حرب التصريحات بين الهلاليين والاتحاديين مبكراً قبل 4 أيام من المواجهة المنتظرة، وتحديداً عقب نهاية لقاءات الجولة الماضية.

المبادرة كانت من رئيس الاتحاد نواف المقيرن الذي غرد بخصوص الأخبار الصحفية المتداولة عن نية الهلال طلب نقل المواجهة إلى جدة على أن يكون الإياب في الرياض.

وقال المقيرن عبر حسابه في تويتر : “الهلاليون يطالبون بأن تكون مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد الخميس المقبل في جدة لأسباب تتعلق بهم ، والاتحاد لا يمانع ، ولكن نحن متمسكون بحقنا بأن تكون مباراة الإياب في ملعبنا كما هي معلنة في جدول الدوري لهذا الموسم .. والحق حق” .

النبرة الاتحادية الواثقة من رئيس الاتحاد لم تعجب مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال سابقاً عبدالكريم الجاسر، حيث رد على رئيس الاتحاد بأن الطلب الهلالي ليس فيه تعد على الحق الاتحادي باللعب على أرضه، مما اضطر المتحدث الرسمي للاتحاد حسين الشريف للرد على الجاسر بتأكيد حق الاتحاديين في التمسك باللعب ذهاباً وإياباً في حال رغبة وموافقة الهلاليين خوض الذهاب في الجوهرة المشعة بجدة .

وتيرة التصريحات لم تهدأ حتى فجر اليوم، عندما غرّد رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل مُلمحاً لقرب التعاقد مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز المصري، الذي تدور حوله منذ شهر أخبار تربط تعاقده الوشيك مع الاتحاد .