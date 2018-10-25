كلاسيكو الهلال والاتحاد .. زعامة زرقاء بمواجهات الرياض والعميد يُطارد الرابع

المواطن - محمد سمعه

لا صوت يعلو فوق صوت كلاسيكو الكرة السعودية والذي يُقام اليوم بين فريقي الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وعرض دوري بلس عبر حسابه الرسمي في تويتر إحصائية رسمية عن مواجهات الهلال والاتحاد والتي تُقام في مدينة الرياض، حيث خاض الفريقان 10 مباريات نجح الهلال في الفوز في أربعة لقاءات مقابل ثلاثة انتصارات لنادي الاتحاد.

وكان التعادل حاضرًا بين الهلال والاتحاد في ثلاث مباريات كان آخرها في لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، حيث انتهى لقاء الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخلال مباريات الهلال والاتحاد في مدينة الرياض، نجح الزعيم في إحراز 21 هدفًا، بينما سجل الفريق الاتحادي 12 هدفًا.

ويطمح العميد تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش إلى تحقيق الفوز الأول لنمور جدة في مسابقة الدوري بالموسم الحالي في مباراة الهلال والاتحاد.

كما أن الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لن يُفرط بالفوز في مباراة الهلال والاتحاد، خاصة أن الزعيم يطمح للاستمرار في مطاردة جاره النصر والذي يتصدر حاليًا جدول ترتيب مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان طارق التويجري المدير التنفيذي لنادي الهلال، تحدث قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد، وأكد أن نادي النصر كان قد طلب اللعب على ملعب جامعة الملك سعود ولكن الهلال رفض كونه ملعب الفريق الأصلي.

وأشار التويجري إلى أن هدف نادي الهلال هو المنافسة والفوز بكل البطولات التي يُشارك فيها بالموسم الحالي، مما يعني أن الزعيم مُطالب بالفوز اليوم في مواجهة الهلال والاتحاد لمنافسة النصر.

سيغيب اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري عن مباراة الهلال والاتحاد بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كان تعرض لها في مواجهة الهلال والشباب يوم السبت الماضي.