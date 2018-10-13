كلاكيت ثالث مرة.. الأخضر لا يهز شباك البرازيل في السعودية

المواطن - مروة نبيل

ظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمستوى مميز في مباراة البرازيل، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، التي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد.

ووصل لاعبو السعودية إلى مرمى البرازيل بأكثر من فرصة، إلا أنهم فشلوا في هز شباك السامبا على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ليُحافظ المنتخب اللاتيني على نظافة شباكه في جميع المباريات التي جمعته بالأخضر في المملكة.

وقبل مباراة الأمس، واجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي مرتين من قبل؛ الأولى في بطولة كأس القارات 1997، وانتهت بفوز السامبا بثلاثية دون رد، والثانية كانت مواجهة ودية عام 2002، وخسر الأخضر بهدف نظيف.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في هز شباك البرازيل 3 مرات من قبل، حيث سجل النجم مرزوق العتيبي هدفين خلال المواجهة التي جمعت بينهما في كأس القارات 1999 التي أُقيمت في المكسيك.

وكان الهدف الثالث للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مرمى البرازيل، من نصيب الأسطورة ماجد عبدالله الذي نجح في هز شباك السامبا خلال المواجهة التي جمعت بينهما في كأس الذهبية بأستراليا عام 1988.