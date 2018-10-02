كلاكيت ثاني مرة.. جدارية تحجب صراف الراجحي بجازان

المواطن- خالد الأحمد

وثقت عدسة “المواطن”، صباح اليوم الثلاثاء، واقعة هي الثانية من نوعها في مدينة جازان، حيث قام مالك أرض تجارية ببناء جدار بطريقة عشوائية أمام أحد أجهزة الصراف الآلي التي تتبع لمصرف الراجحي بطريق الملك عبدالعزيز، ومقابل شركة تويوتا، بحي المطار في مدينة جازان، مما أدى إلى حجب الصراف عن الاستخدام من قبل عملاء البنك أو تغذيته من قبل رجال أمن نقل الأموال.

وأوضح عدد من سكان الحي لـ “المواطن” أن خلافاً وقع بين مالك الأرض وإدارة البنك؛ بسبب انتهاء فترة العقد المتفق بينهما، وتأخر إزالة جهاز الصراف من الموقع، حيث تسبب الخلاف إلى قيام مالك الأرض ببناء الجدار الذي عزل الصراف الآلي عن الاستخدام دون اللجوء إلى الطرق النظامية والحضارية.

يذكر أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها لحجب أجهزة الصراف الآلي التي تتبع لمصرف الراجحي في مدينة جازان وبنفس الشارع، حيث كانت الواقعة الأولى قبل عامين حيث قام مالك أرض ببناء جدارية بطريقة عشوائية أمام صراف الراجحي الواقع بجوار سوبر ماركت السلام، في طريق الملك العزيز بمدينة جازان؛ مما تسبب بمنع دخول المركبات وعدم تمكن رجال أمن نقل الأموال من تغذية جهاز الصراف الآلي.

وبعد يوم من بناء الجدار الذي عزل الصراف الآلي عن الاستخدام قامت بلدية مدينة جازان بالتنبيه على مالك الأرض، وأمرته بالتوقف عن البناء ومراجعتها؛ ليتم هدم جزء من السور فجر اليوم التالي.