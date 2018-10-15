كلمة تقولها لأمك كل يوم .. هاشتاج يثير شجون اليتامى

المواطن - سعد العقيل

للأم مكانتها الخاصة مهما كانت الظروف التي تعيش فيها، فقد وهبها الله قدرة على العطاء والبذل دون مقابل، ومنها يتعلم الفرد كل القيم الحياتية التي بناء عليها تتكون شخصيته ويتطور أسلوبه في التعامل مع الآخرين.

كلمة تقولها لأمك كل يوم، وسم تصدر الترند السعودي من خلال المشاركات الكثيفة فيه لكنه في الوقت ذاته أثار شجون الكثير ممن فقدوا أمهاتهم في خضم هذه الحياة سواء بالموت أو بالانشغال عنها بأمور كلها إلى زوال.

“لله درّ الأمهات، أعظم الناس، أحنّ عاطفة، أصدق دعاء، و طريق للجنّة” هكذا قالت “شموخ ” في تغريدة لها على الوسم، واتفق معها “فيصل “بالقول:”اللهم احفظ لي أمي .. وجميع أمهات المسلمين وارحم من مات منهن”.

أما شموخ الحربي فقالت :”الله يجعلني فداك، ويطول بعمرك يا أمي”

وقالت مواطنة أخرى عبر الوسم :”أتعلمين أنكِ أرقُ النساء قولاً وأَعذبهن صوتاً وأنقاهن قلباً وأكثرهن حناناً وألطفهن كلاماً عظيمة ليس لأنكِ أمي فقط بل لأنكِ تحملين صفات عظيمة وجميلة الله يخليك لي يا أمي”.

وأضاف أنس الحربي: النعم لا يعرف قيمتها إلا الرجل المدرك لحقيقة الدنيا ومن الناس من لا يعرف قيمة الشيء إلا بعد فقده.. فالأم والأب نعمة عظيمة من النعم التي رحمنا الله بهما ، وهما سبب لدخول العبد للجنة.. رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرًا.. فالله الله بهما”.

أما ميرا فقالت :”فأما اليتيم فلا تقهر ..حبكم لأمهاتكم خلوة بينكم وبين ربكم لا داعي نجرح أناسا افتقدوا حضن الأم “.