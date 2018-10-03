كل ما تود معرفته عن هاتف Honor 8X الجديد

المواطن - متابعة

أطلقت مجموعة Honor هونر العلامة التجارية، التابعة لشركة هواوي الصينية وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، عن أحدث هواتفها الذكية باسم Honor 8X في أسواق الشرق الأوسط.

ويأتي هاتف Honor 8X باللون الأزرق، الأسود والأحمر ، وبتصميم عصري، بشاشة تمثل نسبة 91% من الواجهة الأمامية.

مواصفات هاتف Honor 8X

ويدعم Honor 8X تشغيل شريحتي اتصال جيل ثاني وثالث ورابع كما يدعم تركيب كارت ميموري حتى 400 في مدخل خاص بالكارت، فيما يأتي Honor 8X بوزن 175 جرام مع تصميم زجاجي من الخلف وزجاجي من الأمام مع طبقة 2.5D على الشاشة، وسمك 7.8 مم.

وشاشة Honor 8X تأتي بـ6.5 بوصة من نوع IPS LCD بها قطع بالشاشة بأبعاد 19.5:9، والشاشة بدقة FHD+ وكثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة كما أن الشاشة تستحوذ على 91% من جسم الهاتف مما يدل على أطراف شاشة قليلة جدًا بالنسبة للفئة السعرية التي ينتمي إليها الهاتف.

أما نظام تشغيل Honor 8X فهو أندرويد 8.1 مع واجهة هواوي EMUI 8.2، فيما يأتي هاتف Honor 8X بمعالج Kirin 710 ثماني النواة وهو معالج ممتاز حقق حوالي 130 ألف نقطة في اختبار antutu.

ويدعم هاتف Honor 8X خاصية GPU Turbo لرفع كفاءة الأداء مع استهلاك بطارية أقل.

يتوافر هاتف Honor 8X بأكثر من النسخة ولكن النسخة التي ستتوفر في المنطقة العربية بشكل أكبر هي بمساحة 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

ويأتي هاتف Honor 8X بكاميرا خلفية مزدوجة 20+2 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 بمواصفات مقاربة للموجودة في هاتف Mate 20 Lite والكاميرا تدعم العزل وتصوير فيديو 1080p مع دعم تصوير فيديوهات Slow Motion، أما الكاميرا الأمامية فهي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم العزل والبورتريه.

ويدعم هاتف Honor 8X خاصية USB OTG، كما يدعم تشغيل نظارات الواقع الافتراضي ويدعم البوصلة.

وأيضًا يدعم هاتف Honor 8x مستشعر بصمة سريع بظهر الهاتف، وخاصية Face Unlock.

وبالنسبة إلى بطارية هاتف Honor 8X فهي 3750 مللي أمبير ولا تدعم الشحن السريع 5V/2A 10W ويتم شحنها عن طريق منفذ microUSB 2.0.