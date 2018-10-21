كميات صادمة من التنباك بمنزل عمالة في تبوك!

كميات صادمة من التنباك بمنزل عمالة في تبوك!

2018/10/21
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تبوك

ضبطت أمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع الضبط الميداني ومكتب العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، منزلًا يستخدمه عدد من العمالة الآسيويين كموقع لتصنيع وإعداد مادة التنباك.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 1000 كيس تنباك ومواد خام تستخدم لصناعة هذه المادة الضارة.

وفي وقت سابق، ضبطت بلدية أحد بمنطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع الدوريات الأمنية، موقعًا مخالفًا داخل عمارة سكنية، يتم خلاله تحضير وجبات من مواد غذائية مجهولة المصدر تمهيدًا لتوزيعها، حيث جرى إتلاف كامل الكميات المضبوطة وتسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات.


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