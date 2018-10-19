كم يجب أن تشرب من الماء يومياً لإنقاض الوزن؟

المواطن - متابعة

يتساءل الكثيرون عن مقدار الماء الذي يجب أن نشربه بشكل يومي بهدف خسارة الوزن؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يجب التعرف على تركيبة جسم الإنسان وفوائد الماء وخواصه الأساسية، لا سيما مكوناته من المياه.

ووفقاً لمجلة الكيمياء البيولوجية الأمريكية، يصل محتوى كل من الدماغ البشري والقلب من الماء إلى 73% مقابل حوالي 83% للرئتين، وهي نسب مذهلة عند وضعها بعين الاعتبار، وإذا حرمت نفسك من الماء لن تخسر الوزن فحسب، بل ستمنعه عن أعضائك الحيوية.

ويحتوي الجلد على ما نسبته 64% من الماء، وتصل هذه النسبة إلى 79% في العضلات والكلى، وحتى العظام تحتوي على نسبة تصل إلى 31% من الماء، وبالنظر إلى العضلات تحديداً، يمكن استنتاج أن تركيبتها المائية ذات أهمية قصوى عند الرغبة في خسارة الوزن، بحسب موقع لايف هاك.

وبشكل عام، لن تفقد الوزن فقط عند شرب الماء على النحو الأمثل على مدار اليوم، ولكنك ستقوم أيضاً ببناء العضلات وتجديدها بشكل أسرع، ولكل رطل من العضلات، سيخسر الإنسان العادي 50 سعرا حراريا في اليوم مع القليل من النشاط.

ويمكن بناء على ذلك القول إن المزيد من العضلات تعني المزيد من السعرات الحرارية التي ستحرقها يومياً، وهذا يزيد من فقدان الوزن.

ويختلف الأمر من شخص لآخر، وبحسب الوزن والطول ومستوى النشاط، فعلى سبيل المثال، يحتاج شخص يبلغ طوله 180 سم ويزن نحو 90 كيلو إلى ما بين 3 و5 لترات من الماء في اليوم.

وبما أن ممارسة التمارين الرياضية وفقدان الوزن متلازمان بشكل أساسي، يجب عليك أن تشرب ما بين 8 و 15 ميلي لتر من الماء لكل كيلو من الجسم للتأقلم مع النشاطات البدينة الإضافية عند ممارسة الرياضة.