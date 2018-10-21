كنو وبيتروس يتنافسان على أفضلية دوري بلس

المواطن - الرياض

دخل النصراوي بيتروس والهلالي محمد كنو في سباق معتاد لخطف نجومية الجولة السادسة، حسب موقع الناقل التلفزيوني للمنافسات السعودية قنوات “دوري بلس”.

ويتصدر كنو التصويت بنسبة 47%، وخلفه بيتروس بنسبة 38% من إجمالي المصوتين في الموقع، بينما حل الاتفاقي اليمان ثالثًا بـ3%.

وتضم خيارات التصويت كلًّا من حارس الشباب فاروق بن مصطفى ولاعب الاتحاد فالديفيا والتعاوني هيلدون.