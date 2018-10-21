كنو وبيتروس يتنافسان على أفضلية دوري بلس

كنو وبيتروس يتنافسان على أفضلية دوري بلس

2018/10/21
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دخل النصراوي بيتروس والهلالي محمد كنو في سباق معتاد لخطف نجومية الجولة السادسة، حسب موقع الناقل التلفزيوني للمنافسات السعودية قنوات “دوري بلس”.

ويتصدر كنو التصويت بنسبة 47%، وخلفه بيتروس بنسبة 38% من إجمالي المصوتين في الموقع، بينما حل الاتفاقي اليمان ثالثًا بـ3%.

وتضم خيارات التصويت كلًّا من حارس الشباب فاروق بن مصطفى ولاعب الاتحاد فالديفيا والتعاوني هيلدون.


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