كنو يتفوق على بيتروس في استفتاء نجم الجولة

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو استفتاء دوري بلس لنجم الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لصالحه.

ودخل الهلالي محمد كنو في سباق مع النصراوي بيتروس لخطف نجومية الجولة السادسة، وذلك وفقًا لحساب الناقل التلفزيوني للمنافسات السعودية قنوات دوري بلس الرسمي على “تويتر”.

وشارك في استفتاء دوري بلس 88145 مشجعًا، وخطف الهلالي محمد كنو لقب نجم الجولة السادسة، بعدما حصل على نسبة 47% من الأصوات المشاركة، مقابل 42% للاعب النصراوي بيتروس.

وضمت خيارات التصويت في استفتاء دوري بلس أيضًا، كلًّا من حارس الشباب فاروق بن مصطفى ولاعب الاتحاد فالديفيا ونجم التعاون هيلدون.

وقاد محمد كنو الهلال للفوز على الشباب في الجولة السادسة، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65، ليتقدم الزعيم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.