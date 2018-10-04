كهربا يحلم بهز شباك الهلال في محيط الرعب

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد المنعم كهربا، أن مباراة الهلال في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تكون سهلة على الفريقين.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية بعد وصول بعثة الزمالك إلى الرياض: “الهلال يمتلك لاعبين محليين على مستوى مميز، ويلعبون في المنتخب السعودي، كما أن لاعبيه المحترفين الجُدد مميزون، بجانب إدواردو، لذلك لن يكون اللقاء سهلًا”.

وتمنى محمود عبد المنعم كهربا، العودة بكأس السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتألق في مباراة الهلال والزمالك وهز شباك الزعيم، خاصة أنه لم يُسجل من قبل على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وسبق أن خاض محمود عبد المنعم كهربا تجربة احترافية لمدة موسمين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يعود إلى الزمالك مُجددًا.