كوتينيو يتوعد الأرجنتين في الرباعية

المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن منتخب بلاده قادر على الفوز على منتخب الأرجنتين، وذلك ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية والتي تستضيفها المملكة.

ويذكر أن منتخب البرازيل سيخوض أول مباراة له في البطولة الرباعية غدًا بمواجهة المنتخب السعودي، أما منتخب الأرجنتين فسيخوض أول لقاء له ضد المنتخب العراقي اليوم.

ونقلت صحيفة OLE الأرجنتينية تصريحات كوتينيو والذي قال: أريد الفوز على المنتخب الأرجنتيني سواء كان ليونيل ميسي موجودًا أو لا، ونحن سنواجه المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء وعيننا على الفوز.

وأضاف كوتينيو: لم نتحدث عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، ونعلم أن ميسي ليس متواجدًا، لكن المباراة ستكون قوية، وبالطبع البرازيل تُريد الفوز.

يذكر أن فيليب كوتينيو شارك مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ودع السيليساو البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب بلجيكا.

سيواجه المنتخب البرازيلي، نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جدة.